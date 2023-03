Pokémon – Detective Pikachu: Justice Smith non sa se apparirà nel sequel

Qualche giorno fa abbiamo appreso che il co-creatore di Portlandia Jonathan Krisel era in trattative per dirigere il sequel di Pokémon – Detective Pikachu per la Legendary Entertainment.

Durante la promozione di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, uno dei protagonisti del primo film – Justice Smith – ha commentato la notizia con Screenrant, pur sottolineando di non sapere se sarà coinvolto:

Ho saputo, sì. Anche io voglio altri film! Bella domanda, non so se ci sarà una rimpatriata. Ho sentito delle voci su un secondo film, ma non so se ne farò parte.

Pokémon – Detective Pikachu è arrivato nelle nostre sale il 9 maggio 2019 e in tutto il mondo ha incassato 433 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 150.

