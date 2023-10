In un’intervista con The Direct, il regista di Pokémon – Detective Pikachu, Rob Letterman, ha riflettuto sulla sua esperienza con la pellicola.

Quando gli è stato chiesto se c’è un Pokémon che avrebbe voluto inserire nel film, Letterman ha in effetti spiegato di avere un piccolo rimpianto in proposito: averne inseriti troppi.

“Se ci ripenso, è passato molto tempo… avevamo così tanti Pokémon in quel film” ha ammesso. “Ricordo di aver desiderato che ce ne fossero di meno, non uno in più. Ce n’erano così tanti, è stato così complesso“.

Pokémon – Detective Pikachu è arrivato nelle nostre sale il 9 maggio 2019 e in tutto il mondo ha incassato 433 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 150.

Qualche mese fa abbiamo appreso che il co-creatore di Portlandia Jonathan Krisel era in trattative per dirigere il sequel di Pokémon – Detective Pikachu per la Legendary Entertainment, che riceverà così il testimone da Letterman, che ha confermato che non dirigerà il progetto:

Sì, dovevo dirigere il sequel, sono stato legato a quel progetto per un minuto subito dopo l’uscita del film, ma poi dopo la pandemia l’ho perso e sono andato avanti, perciò non ne so nulla.

