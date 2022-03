Torniamo ancora sulla questione delle critiche fatte da Sam Elliott, star della serie tv 1883 e icona del genere Western, a, la pellicola di Jane Campion con Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst,e Jesse Plemons.

Elliott, come noto, ha definito Il potere del cane come “robaccia” definendolo, sostanzialmente, un film western senza il western (ECCO TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE).

Un paio di giorni fa abbiamo riportato le parole di Benedict Cumberbatch che aveva risposto con una certa eleganza alle parole del collega ponendo maggiormente l’attenzione sulla critica fatta alla mascolinità tossica più che su quanto esternato da Sam Elliott (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Dalle pagine di Variety (via Screen Rant), Kodi Smit-McPhee, che per Il potere del cane ha ricevuto la Nomination al miglior attore non protagonista, ha potuto dire la sua. Quando gli viene chiesto se aveva qualcosa da dire ha risposto:

Non ho niente da dire. Perché sono una persona matura e sono appassionato a quello che faccio. E non dedico energie a nulla all’infuori di questo. Se non altro, mi sono fatto una risata. Ma sì, per il resto, buon per lui.

