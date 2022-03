“Vuoi parlare di quella robaccia?”: così star della serie tv 1883 e icona del genere Western, ha risposto a Marc Maron quando gli ha chiesto di commentare Il potere del cane sul suo podcast WTF

Candidato a ben 12 premi Oscar, tra cui miglior film e miglior regia, il film di Jane Campion è stato criticato pesantemente da Elliott, che ha paragonato il protagonista interpretato da Benedict Cumberbatch a un ballerino Chippendale di quelli “che indossano farfallini e poco altro sul palco”:

Ecco a cosa somigliavano tutti quei maledetti cowboy nel film. Corrono tutti in giro indossando chaps senza magliette, ci sono tutte quelle allusioni all’omosessualità durante tutto il film. […] Lei è una bravissima regista, amo i suoi lavori precedenti, ma cosa diavolo ne sa una signora della Nuova Zelanda del West americano? E perchè hanno girato questo film in Nuova Zelanda chiamandolo poi Montana, dicendo “Le cose stavano così”? Mi hanno davvero dato sui nervi. […] Il vero West è descritto da generazioni di famiglie che hanno vissuto le loro vite facendo i cowboy. […] In questo film Cumberbatch non lascia mai i suoi maledetti chaps. Ha due paia di chaps: uno di pelle e uno di lana. Non lo vediamo quasi mai andare a cavallo, forse solo una volta. Va in giro per casa, sale le scale, si sdraia sul letto con i suoi chaps e suona il banjo. Continuavo a dirmi: ma che diavolo? Dov’è il western in questo western?

La star di film come Il grande Lebowski, candidato all’Oscar per A Star is Born, non sembra insomma aver apprezzato Il potere del cane né averne capito a fondo le tematiche. Per questo film, lo ricordiamo, Campion è diventata la prima donna della storia del cinema a ricevere la seconda nomination all’Oscar come migliore regista, trent’anni dopo Lezioni di piano.