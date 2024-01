In un’intervista con Perfect Magazine, con tanto di servizio fotografico in copertina, Mark Ruffalo ha parlato della sua esperienza sul set di Povere creature! di Yorgos Lanthimos, in particolare sulle scene di nudo e sesso esplicito con Emma Stone.

L’attore si è dichiarato inizialmente poco convinto e interessato a girarle, non per la natura esplicita e surreale delle scene in sé, ma per une mera questione di autostima, vista la sua età:

Non sapevo se potevo farcela, non avevo girato niente di così prima d’ora. E poi ho 55 anni adesso, quindi, quelle scene di sesso… non sono troppo vecchio per girare quella roba? C’è qualcuno che vuole vederle?

