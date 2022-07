Prey: il regista parla dell’aspetto del nuovo Predator e delle modifiche apportate al costume

In una recente intervista con GamesRadar, il regista Dan Trachtenberg ha parlato di Prey, il nuovo prequel di Predator che approderà il 5 agosto su Disney+ e in streaming su Hulu negli Stati Uniti.

Il regista ha innanzitutto ammesso di aver sempre amato l’aspetto originale di Perdator, ma che oggi come oggi sarebbe stato troppo “pesante”:

La testa è sempre stata molto grande per permettere a una persona di entrarci dentro, specialmente dopo esser stata sviluppata negli anni ’80. Quella in questo film ha le proporzioni testa-corpo migliori in assoluto, abbiamo reso la silhouette più anatomicamente corretta e francamente si tratta del Predator più piccolo, fine, ma comunque mostruoso in assoluto.