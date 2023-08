Prey, uscito nel 2022, ha portato nuova linfa al franchise di “Predator” oltre ad essere un gran successo con ben 6 candidature agli Emmy. Il film costituisce un prequel dei quattro precedenti e racconta la storia di Naru, una giovane Comanche, in lotta contro un predatore alieno. Naru è interpretata da una talentuosa Amber Midthunder.

In una recente intervista con The Wrap il regista del film Dan Trachtenberg ha parlato proprio del casting di Midthunder. E ha avuto solo belle parole per l’attrice:

Amber era straordinaria. Quando abbiamo fatto l’audizione ha recitato la scena in tre modi: in inglese, in comanche e poi non verbalmente. Gran parte del film non è parlata ed è stato incredibilmente commovente vederla recitare una scena di dialogo senza parole. C’è un’intera porzione di uno screen test che abbiamo fatto di lei che abbraccia completamente la storia attraverso i movimenti fisici, coinvolgendo gli istinti del personaggio, che era esattamente quello di cui avevamo bisogno in un film così. Lavorare con lei è stata una benedizione.

FONTE: The Wrap

