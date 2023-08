A un anno di distanza dall’arrivo in streaming su Disney Plus di Prey, il prequel di Predator che è stato decisamente apprezzato dalla critica e dal pubblico, il regista Dan Trachtenberg ha potuto nuovamente parlare della pellicola in una corposa intervista rilasciata a Vanity Fair.

Nella chiacchierata, il filmmaker ha parlato di come, per lui, Prey sia una sorta di versione più “sanguinolenta e violenta” di un film delle Principesse Disney.

Ecco perché.

In tutta onestà, il maggior aiuto per il film è costituito dal fatto che la sceneggiatura fosse così concentrata. Ho lavorato su film di viaggi nel tempo e film di rapina, robe che possono essere complesse. Questo film era così elementare nel suo nucleo narrativo che, già prima che avvenisse la fusione tra Fox e Disney, continuavo a descriverlo come un film delle principesse Disney vietato ai minori. È come un film Pixar.

Film su sognatori e sfavoriti. È stato davvero emozionante e coinvolgente, e poi è stato relativamente più conveniente per questo genere, perché abbiamo girato in gran parte in location reali e non abbiamo costruito set enormi: siamo stati economici e intelligenti nell’uso degli effetti visivi. E ciò che ho continuato a dire, ed è stato ben ascoltato da tutti, dalla troupe del film allo studio, è che nel successo tutti si abbracciano e si danno il cinque, pensando “Wow, abbiamo creato qualcosa di speciale e abbiamo creato qualcosa che fa del bene alle persone”. Per le bambine, per le ragazze più grandi, per le Prime Nazioni, per qualsiasi persona indigena, per persone provenienti da ogni ambito della vita che sentono di essere capaci di più di quanto ne siano consapevoli. Questo film ha tutti i tipi di positività. Quindi essere in grado di dire, sì, possiamo fare cose buone e allo stesso tempo offrire uccisioni folli da Predator e rendere il tutto divertente, sprona le persone a volerlo realizzare.