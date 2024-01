Abbiamo già citato l’intervista che lo sceneggiatore di Batman – il ritorno di Tim Burton, Daniel Waters, ha rilasciato a IndieWire in cui ha discusso, fra le altre cose, dello spin-off su Catwoman con Michelle Pfeiffer che non è stato mai realizzato (ECCO I DETTAGLI).

Nella stessa intervista, Daniel Waters ha anche espresso un’inattesa opinione sul primo Batman di Tim Burton che ha poi elaborato un po’ meglio in una chiacchierata con World of Reel.

Secondo quanto affermato dallo sceneggiatore su IndieWire, la pellicola dedicata al Crociato di Gotham che Tim Burton e la Warner Bros hanno portato in sala nel 1989 “fa schifo” e poi nell’altra testata che abbiamo citato ha aggiunto:

Tim Burton non era entusiasta di Batman. E nemmeno io lo ero,. Aveva una grande scenografia e tutto il resto, ma non mi piaceva il film. Quella scena in cui Jack Nicholson sta salendo le scale con una canzone di me*da di Prince di sottofondo spruzzando vernice su opere d’arte è l’apice dell’anti-intrattenimento.