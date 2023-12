Il principe d’Egitto, film targato Dreamworks uscito nel 1998, è stato un’opera fondamentale all’interno del cinema d’animazione (QUI IL NOSTRO SPECIALE INTERATTIVO PER SAPERNE DI PIÙ). In occasione dell’arrivo in digital di un musical ispirato al film, Stephen Schwartz, autore delle musiche insieme a Hans Zimmer, ha rivelato il fondamentale ruolo assunto da Steven Spielberg nella realizzazione del progetto. Il celebre regista, lo ricordiamo, è uno dei fondatori della casa di produzione e, secondo quanto raccontato, ha definito le coordinate della storia. Ecco le parole di Schwartz rilasciate a ScreenRant:

Vorrei dire due cose. Il film è sempre stato concepito – dal momento in cui Steven Spielberg ha detto che questo era ciò che avremmo dovuto fare – come una storia di fratelli. È stato Steven a dire che voleva che fosse raccontata la storia di questi due giovani uomini che crescono insieme, che si vogliono bene, due giovani privilegiati, che poi il loro destino li porta a diventare antagonisti; [una] storia sul tema “Può il loro amore vincere questo?“.

La storia di Il principe d’Egitto racconta le vicende del giovane Mosè che, dopo essere stato raccolto dalle acque del Nilo, viene allevato dal popolo d’Egitto insieme al futuro faraone Ramses, scoprendo solo vent’anni dopo le sue origini ebraiche. Nel cast di doppiatori originali troviamo Val Kilmer, Ralph Finnes, Michelle Pfeiffer, Sandra Bullock, Jeff Goldblum, Danny Glover, Patrick Stewart, Helen Mirren e Steve Martin.

Cosa ne pensate del ruolo di Steven Spielberg nella realizzazione di Il principe d’Egitto? Lasciate un commento!

Siamo anche su TikTok!

FONTE: ScreenRant

Classifiche consigliate