Priscilla, il biopic di Sofia Coppola basato sul romanzo autobiografico di Priscilla Presley Elvis and Me è stato presentato al Festival di Venezia e al New York Film Festival. Nel ruolo dei due protagonisti troviamo Cailee Spaeny e Jacob Elordi. Per la sua interpretazione Spaeny ha vinto il Leone d’oro a Venezia.

Parlando con The Hollywood Reporter i due attori hanno raccontato come si sono preparati per i rispettivi ruoli. Racconta Spaeny di aver fatto un sacco di domande alla ex moglie del cantante:

Era così intimidatorio accettare questa parte sapendo che Priscilla avrebbe visto il film. Volevo che si sentisse al sicuro e che potesse riconoscersi nella storia e in quel periodo della sua vita che è stato meraviglioso ma anche difficile.

Ovviamente Elordi non ha potuto avere lo stesso tipo di confronto della sua co-star, ma il materiale su Elvis è decisamente vario e ricco. Nonostante questo racconta di aver preferito guardare a Elvis come a una persona normale e non come a un’icona.

La prima cosa che ho fatto è stata cercare di cancellare la mitologia e tentare di interpretarlo come una persona normale. L’intera cosa è stata dunque cercare di camminare su quel filo sottile tra l’essere evidentemente una delle persone più famose al mondo e un essere umano allo stesso tempo.

Il film uscirà nelle sale statunitensi il 3 novembre.

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate