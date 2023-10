Sofia Coppola ha raccontato al Wall Street Journal che il budget di Priscilla era così “risicato” da essersi ritrovata a pensare a un modo per recuperarne un po’.

La regista ha spiegato ad esempio di aver pensato di mettere all’asta una partita di pickleball con Jacob Elordi, l’interprete di Elvis, per poter girare qualche scena in più:

“Sa giocare” ha spiegato Coppola riferendosi all’attore di Euphoria e ha poi aggiunto:

Il nostro budget era così contenuto, era basso, e mi sono detta: “Chissà se posso mettere in palio una partita a pickleball con Jacob per girare un giorno in più”. Alla fine non l’abbiamo fatto, ma lui è stato al gioco. Mi ha assecondato, anche se non era una cosa per cui andava pazzo. Credo che associ [il pickelball] alle mamme di Malibu.