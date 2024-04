Con un lungo editoriale sul “cinema geriatrico” (come lo definisce Paul Schrader, un altro autore non di primissimo pelo), Variety aggiorna sui prossimi progetti di alcuni grandi registi, inclusi Martin Scorsese e Steven Spielberg.

Gesù e Frank Sinatra per Scorsese

Dopo le 10 nomination agli Oscar (e nessuna statuetta) di Killers of the Flower Moon, il regista ottantunenne avrebbe già pianificato non uno ma ben due film. Il primo è incentrato sulla vita di Gesù, il secondo è un biopic di Frank Sinatra a cui sta lavorando da tempo.

In entrambi i casi, il regista intende bypassare ancora una volta lo studio-system e finanziare in maniera indipendente Life of Jesus, basato sul libro di Shūsaku Endō del 1973, con il coinvolgimento di Andrew Garfield nel cast. Le riprese inizieranno a fine anno in Israele, Italia ed Egitto. Subito dopo, dovrebbero iniziare le riprese del biopic di Frank Sinatra, anche se la figlia Tina Sinatra (che controlla i diritti) non ha ancora dato il via libera dfinitivo. Scorsese vuole coinvolgere Leonardo DiCaprio nella parte del grande crooner, mentre Jennifer Lawrence interpreterebbe la sua seconda moglie, Ava Gardner. Apple sarebbe interessata a produrre la pellicola, ma per il momento sembra che Sony sia in prima linea per accaparrarsi i diritti.

Gli UFO per Spielberg

Spielberg è fermo a The Fabelmans, uscito nel 2022. Il suo prossimo progetto, secondo Variety, sarà basato su una sceneggiatura scritta da David Koepp e basata su un soggetto originale pensato dal regista e basato sugli UFO. Nulla di più sappiamo, se non che dovrebbe essere il suo prossimo film.

