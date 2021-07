LEGGI: la recensione

Quanto incasserànel suo primo weekend al box-office americano? È una domanda da un milione di dollari, anzi da cento milioni di dollari: i film dei Marvel Studios sono infatti abituati a debuttare con incassi a nove cifre, ma se c’è una cosa che la pandemia sta insegnando a Hollywood (e non solo) è che quello che prima era consuetudine ora potrebbe non esserlo più. Fare previsioni, insomma, non è semplicissimo.

I risultati incoraggianti di film come A Quiet Place 2 e Fast & Furious 9 e le progressive riaperture dei cinema americani, oltre alla grande attesa da parte dei fan Marvel che non vedono l’ora di vedere il primo film del franchise in due anni sul grande schermo, dovrebbero comunque garantire un incasso che si aggira tra gli 80 e i 90 milioni di dollari nei primi tre giorni. Va però tenuto conto di un aspetto fondamentale: la disponibilità su Disney+ con Accesso VIP. Questo non dovrebbe “minacciare” più di tanto gli incassi di un film come Black Widow, ma non va comunque sottovalutato.

GUARDA: la videorecensione

Le recensioni positive potrebbero contribuire a spingere l’incasso ancora più in alto: se nei tre giorni sfondasse la quota dei 100 milioni di dollari (c’è chi si azzarda a parlare di 110 milioni di dollari), Black Widow sarebbe un grande successo, il più grande dall’inizio della pandemia, a dimostrazione che i Marvel Studios rimangono i campioni assoluti del botteghino americano. Una settimana fa Fast & Furious 9 ha stabilito il record pandemico con 70 milioni di dollari: qualsiasi cifra sopra a quella sarebbe comunque una notizia positiva. Gli incassi americani, infatti, sono ancora decisamente sotto alla media (nel corso di un weekend si raccoglie ancora circa la metà di quanto si raccoglieva pre-Covid).

Occhi puntati quindi su Black Widow, che farà da apripista a quella che si spera essere un’estate ricca di successi verso un ritorno alla normalità. Noi vi terremo aggiornati!

Fonte: pro.boxoffice