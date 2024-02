Nel corso di un’intervista con Screen Rant, l’attrice Daniel Harris, nota “scream queen” apparsa anche in C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, ha svelato che l’acclamato regista e sceneggiatore stava per inserire nel suo lungometraggio un omaggio alquanto criptico a un cult anni novanta in cui lei era apparsa giovanissima insieme a Bruce Willis, ovvero L’ultimo boyscout di Tony Scott. Una battuta in una scena che poi non è stata girata perché il giorno in cui doveva essere lavorata… lei doveva partorire.

Daniel Harris, che in C’era una volta a Hollywood ha interpretato Angel, una dei membri della famiglia di Charles Manson ed era davvero incinta al momento delle riprese, dice a proposito del film di Quentin Tarantino:

La sceneggiatura di C’era una volta a Hollywood è una di quelle che avrei voluto conservare, perché ora non so davvero dove sia finita. So che quella originale era molto più intensa rispetto a quanto è stato effettivamente mostrato sul grande schermo. Ho una piccola storia, e poi ti lascio, ma quando ho fatto C’era una volta a Hollywood con Quentin, c’è una scena – considera che ero molto, molto incinta durante le riprese e lui ha scritto il personaggio appositamente per me, cercando di capire cosa potessi dire o fare mentre ero lì in quello stato. Mi dice “Ti chiamerò Angel” e mi dà la scena con Brad. Arrivo sul set e lui “C’è da fare la scena in cui tutti voi, la famiglia Manson, dite al personaggio di Brad di uscire, andare via e lasciare il vostro cortile”. E rivolta a me ha detto, “Voglio che tu dica, ‘Fatti un bagno nel mio c*lo!'”. Quello che la gente non si rende conto e ignora – ma, ovviamente, Quentin Tarantino sapeva bene – era che si trattava di una frase che avevo nella sceneggiatura originale de L’ultimo boyscout e che il mio personaggio diceva al cattivo, ma purtroppo non venne mantenuta nella versione finale. Solo che Quentin ha sempre amato quella battuta ed è stato il suo modo di dirmi “Non hai potuto dirlo ne L’ultimo boyscout, lo dirai nel mio film”. Ricordo di aver pensato “Oh mio dio, posso dire a Brad Pitt di fare un bagno nel mio c*lo, questo è il giorno più bello di sempre. Non lo dimenticherò mai!”. E poi, alla fine, ho avuto il mio bambino il giorno in cui avrei dovuto girare la scena, quindi non ho potuto farla. Spero che Quentin la riprenda in futuro per un altro film, ma adoro che fosse a conoscenza del fatto che quella frase fosse nella sceneggiatura di Shane Black per il film così come lavorare con Shane che scriveva quel tipo di cose. Quel film è proprio un classico, regge bene ancora oggi al passare del tempo, e quello che ho interpretato lì è uno dei miei personaggi preferiti, se non il mio preferito, sicuramente insieme a Jamie Lloyd (nei film di Halloween, ndr.).