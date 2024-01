Da un po’ di tempo sappiamo che Bruce Willis è affetto da demenza frontotemporale, una diagnosi che, purtroppo, appariva scontata già quando era stato reso noto il suo ritiro dalle scene a causa dell’afasia. In una recente intervista con ScreenRant, Danielle Harris, che da giovanissima aveva lavorato con l’attore in L’ultimo boy scout – Missione: sopravvivere (LEGGI LO SPECIALE), ha condiviso i suoi sentimenti nell’apprendere le condizioni del collega:

È devastante, è triste. Provo la stessa cosa per Christina Applegate, per vedere queste star che, nella tua mente, saranno lì per sempre, e poi inizi a vedere invecchiare o mancare. Ho 46 anni, quindi sto iniziando a vedere le mie star del cinema che ho ammirato morire, e non pensi che questo possa accadere. Pensi che rimarranno così per sempre, quindi è davvero spaventoso e triste.

Harris poi ricorda la sua esperienza sul set del film con Willis e il regista Tony Scott:

Sto scrivendo un libro, e il mio scrittore è venuto in città questo fine settimana, e abbiamo appena rivisto tutti i capitoli, e L’ultimo boy scout è ovviamente un capitolo davvero molto importante nel mio libro, come le storie su Bruce. Il primo giorno sul set, [dopo] aver girato la prima scena, mi ha detto: “Ragazzina, questo è il mio film, non mettermi in ombra“. In quel momento ho pensato: “Non è gentile, non è gentile“. Poi, ripensandoci, ho capito che si trattava semplicemente di Bruce.

È divertente in questo senso e mi ha fatto un grande complimento dicendomi questo. Ma da quattordicenne ti viene da dire: “Non so cosa ho fatto di male“. E poi, ovviamente, Tony Scott di cui ho parlato molto nel mio podcast, che è uscito oggi, ho parlato di Tony e di cosa indossava sul set, e mi ha portato a prendere un apparecchio finto per cui ho dovuto farmi estrarre un dente. È pazzesco, Tony Scott mi ha portato dal dentista per farmi estrarre un dente, chi fa una cosa del genere? Quindi, quel film è super speciale.