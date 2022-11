Quentin Tarantino parla della sua prima visione di Star Wars

Il regista Quentin Tarantino, intervistato dal Los Angeles Times ha descritto la sua primissima esperienza cinematografica in sala con l’universo di Star Wars.

Il regista aveva solamente 14 anni quando Una nuova speranza approdò nelle sale. Il ricordo di quell’esperienza in sala fu decisamente positiva per lui:

Naturalmente mi è piaciuto Star Wars. Ma ricordo – e non è quel tipo di “ma” con accezione negativa, ma in senso positivo. Il film mi ha completamente trasportato e io stesso mi sono lasciato andare con i personaggi…. Ma quando si sono accese le luci mi sono sentito come un milione di dollari. Mi sono guardato attorno e ho avuto questo momento di riconoscimento, pensando “Wow, che momento in sala”.