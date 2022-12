Quentin Tarantino sfata il mito della “wish list” per il cast di Pulp Fiction divenuta virale sul web

Da tempo, gira in rete in un’immagine che mostra la “wish list” di Quentin Tarantino per il cast di Pulp Fiction (LEGGI LO SPECIALE), che comprende molte alternative per i protagonisti del film, tra cui Johnny Depp per Pumpkin (Tim Roth), John Cusack per Lance (Eric Stolz) e Gary Oldman per Vincent Vega (John Travolta).

Ospite del podcast 2 Bears, 1 Cave, il leggendario regista ha sfatato il mito, raccontando la vera storia che si cela dietro. La wish list è nata dopo che il suo agente dell’epoca gli aveva detto che doveva compilare un elenco di potenziali interpreti, sapendo benissimo chi voleva già per ogni ruolo, in modo che una volta che lo studio li avesse approvati non avrebbe potuto fare marcia indietro e farglieli cambiare in seguito.

Ecco le sue parole:

Su internet gira una cosa che riguarda la mia lista dei desideri del cast di Pulp Fiction, gira e non è così. Non è così, non proprio. Non sapevo esattamente chi volevo che interpretasse questa o quella parte, così ho scritto una lista gigantesca con una tonnellata di nomi. Volevo che fossero tutti pre-approvati e non sapevo se avrebbero funzionato, se mi sarebbe piaciuta l’atmosfera con quella persona o se avrebbero fatto un buon lavoro, ma volevo che fossero approvati… È un po’ dappertutto, ma l’idea era proprio quella, volevo poter esplorare e spaziare dappertutto, ma poi sono anche molto categorico.

Ecco un’immagine della lista:

Quentin Tarantino's actor wish list for the main roles in PULP FICTION (1994). pic.twitter.com/uMpDkW2cdn — All The Right Movies (@ATRightMovies) October 8, 2021

Quando però il capo dello studio l’ha guardata e ha visto che Tim Roth era la sua prima scelta per Pumpkin, mentre Johnny Depp solo la terza, si è opposto. Il regista racconta che gli disse che avrebbe scelto prima Depp e che non avrebbe offerto la parte a Roth finché almeno altri tre non avessero rifiutato. “Pensi che Johnny Depp nel ruolo di Pumpkin, che c’è solo nella scena di apertura e in quella di chiusura del film, aggiungerà così tanto al [risultato al] botteghino?“, la reazione di Tarantino alle parole di Mike Medavoy, che poi gli ha spiegato: “Non aggiungerà un centesimo, ma mi farebbe sentire meglio“.

FONTE: Youtube