In un’intervista con Bustle, Rachel McAdams ha avuto modo di riflettere sulla sua scelta di rifiutare alcuni ruoli nei due anni di pausa dalla recitazione che aveva deciso di prendersi. L’elenco comprende alcuni titoli molto celebri, come Iron Man (per la parte di Pepper), Il diavolo veste Prada, Casino Royale, Mission: Impossible III e Agente Smart – Casino totale. Ecco le sue parole:

Ho sicuramente pensieri come: “Vorrei averlo fatto io“. [Ma] faccio un passo indietro e rifletto: “Era la persona giusta per la parte“. Mi sentivo in colpa per non aver sfruttato l’opportunità che mi era stata data, perché sapevo di essere in una posizione così fortunata. Ma sapevo anche che non era in sintonia con la mia personalità e con ciò di cui avevo bisogno per rimanere sana. Ci sono stati sicuramente dei momenti di ansia in cui mi sono chiesta se stessi buttando via tutto, e perché lo stessi facendo. Ci sono voluti anni per capire cosa stessi facendo seguendo l’istinto.

Vi ricordiamo che recentemente abbiamo visto l’attrice in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, dove ha ripreso il ruolo di Christine Palmer. La ritroveremo invece in Are You There, God? It’s Me, Margaret, l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1970 di Judy Blume, in uscita a fine aprile negli Stati Uniti.

Cosa ne pensate delle parole di Rachel McAdams? Lasciate un commento!

FONTE: Bustle

Classifiche consigliate