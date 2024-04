Brittany Murphy, giovane star di Hollywood, è morta a soli 32 a dicembre 2009. L’attrice aveva recitato in film come Ragazze interrotte, 8mile e Ragazze a Beverly Hills. Proprio una sua co-star di quest’ultima pellicola, Breckin Meyer, ha voluto ricordarla all’interno del podcast Still Here Hollywood.

Afferma Meyer:

Britt è venuta a mancare da adulta, ma è una di quelle persone che mi vengono sempre in mente. Vorrei poter vedere cosa avrebbe fatto ora.

Continua:

Brittany era talmente incredibilmente talentuosa, e solo la superficie era stata toccata. Era una cantante così brava, e vedendo quante persone si cimentano nella musica e nel cinema, pensavo: “Oh, avrei adorato vedere Brittany fare questo.”

Ricorda infine il giorno in cui era morta, quando ha sentito delle sirene avvicinarsi alla sua casa, senza sapere però cosa fosse successo.

Quando abbiamo saputo tutti, è stato terribile. Brittany era… era una bottiglia di soda; era il sole. Era così effervescente e fantastica e per lei morire così, in modo così di m***a, e in una relazione così tossica, è stato terribile. Non solo perché era la nostra amica, ma perché tutti gli altri non possono più vederla.

La morte di Brittany Murphy è uno dei tanti misteri di Hollywood. L’attrice era sposata con un uomo molto più grande di lei e molto controverso. L’autopsia sul suo corpo ha svelato che era morta di polmonite, ma ancora nessuno sa spiegarsi perché non si sia curata o nessuno l’abbia portata in ospedale vedendo che stava male. Ora che anche il marito di Murphy è deceduto la morte dell’attrice resterà per sempre un mistero.

