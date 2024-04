Ragazzi perduti, horror diretto da Joel Schumacher nel 1987, racconta di una donna e dei suoi figli che si trasferiscono in una città sulla costa della California abitata da vampiri punk adolescenti.

In un’intervista con The Guardian, James Jeremias, sceneggiatore del film col regista e Janice Fischer, ha raccontato i retroscena sulla realizzazione dello script. Dopo aver letto Intervista col vampiro di Anne Rice, era rimasto particolarmente colpito dal fatto che Claudia [personaggio interpretato da Kirsten Dunst nel film di Neil Jordan] fosse relegata nel corpo di una bambina di 5 anni per l’eternità. Questo l’ha portato a riconsiderare un personaggio iconico della letteratura:

Mi ha fatto pensare a Peter Pan di J.M. Barrie, da cui proviene il nostro titolo. E se il motivo per cui [Peter Pan] usciva di notte, poteva volare e non cresceva era dovuto al fatto che fosse un vampiro? Abbiamo preso un personaggio di fantasia e lo abbiamo messo sotto una nuova luce. E se non fosse tutta bontà e ci fosse un intento malvagio?

Gli sceneggiatori, pagati 375 mila dollari, avevano però un’idea iniziale sulla caratterizzazione dei personaggi ben diversa da quella della Warner Bros. e in particolare di Richard Donner, che all’epoca doveva dirigere il film e che in seguito divenne produttore esecutivo. Lo scontro fu “brutale”:

Avevamo progettato il film come un’avventura per ragazzi, ambientata in un’epoca in cui il sesso non fa sentire la propria voce. Ma lo studio non voleva questo. Donner voleva che i ragazzi fossero abbastanza grandi per guidare. Intendeva dire che erano abbastanza grandi per sc*pare. Donner voleva anche che Stella [Jami Gertz], che inizialmente era stato scritto come un ragazzino, fosse trasformato nell’interesse amoroso femminile. Una volta venduta la sceneggiatura, le decisioni sulla riscrittura furono fuori dal nostro controllo.

Così, durante le riprese:

Sono andato alla Warner Bros e mi dissero che era un set chiuso e mi chiesero di andarmene. Ma fui invitato alla proiezione ufficiale del cast e della troupe quando uscì nel 1987. Ricordo di essermi meravigliato del fatto che fosse il punto d’arrivo per me, che stavo seduto sul divano, fumavo una canna e sognavo quest’ idea. La sceneggiatura aveva subito molte modifiche, ma la nostra storia era ancora lì.

Nel 2020, Jeremias aveva condiviso con Empire altri dettagli sulle modifiche apportate alla sceneggiatura di Ragazzi perduti. Quest’ultimo doveva inizialmente raccontare di due giovani fratelli che vivono a Santa Cruz con la madre divorziata, che incontrano il capo bambino di una banda di vampiri prima di fare amicizia con i fratelli Ranocchi, descritti come “due gemelli identici di 8 anni a caccia di vampiri“.

FONTE: The Guardian/Empire

