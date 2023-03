Durante un’intervista con THR, Kiefer Sutherland ha parlato di Ragazzi perduti, classico del cinema horror diretto dal compianto Joel Schumacher.

L’attore ha parlato nello specifico del perché sia così legato alla pellicola, come potete leggere a seguire:

Non avevo idea che Ragazzi perduti sarebbe stato un tale successo, non mi resi conto che sarebbe stato una pietra miliare, e di certo non mi aspettavo di imbattermi in nipoti – e in alcuni casi, pronipoti – che mi hanno detto: “Mio padre mi ha mostrato il film, posso chiederti un autografo?“. Quel film ha attraversato tre o quattro generazioni, ed è una cosa di cui vado fiero. Nessuno se lo aspettava e non si è mai fermato. Quando ci ripenso mi dico: “Oddio, che fortuna ad aver fatto quel provino“. Sono fortunato che Joel Schumacher mi abbia ingaggiato.