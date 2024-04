Dopo Si alza il vento, uscito nel 2014, Hayao Miyazaki aveva annunciato il suo ritiro, salvo poi tornare sui suoi passi e realizzare nove anni dopo Il ragazzo e l’airone, grandissimo successo al botteghino e Oscar come Miglior Film d’animazione. Parlando di recente con la stampa (via CB) il produttore Toshio Suzuki ha raccontato come il leggendario regista ha vissuto la produzione della pellicola e la vittoria dell’ambita statuetta:

Non avrei mai pensato che avrebbe annunciato il suo ritiro, che poi lo avrebbe ritrattato e avrebbe ricominciato a lavorare a un film. Non abbiamo mai pensato agli Academy Awards. Siamo troppo vecchi per quella roba. Pensavo che saremmo potuti morire mentre lo stavamo realizzando! Miyazaki mi ha detto che era felice di essere arrivato alla fine della produzione del film. Ma non abbiamo parlato di persona degli Academy Awards. Sarebbe stato troppo imbarazzante. A quest’età non voglio trovarmi a parlare faccia a faccia e dire: “Siamo stati bravi”. Quindi abbiamo fatto questo tipo di conversazione al telefono.

Il ragazzo e l’airone è arrivato nelle sale italiane lo scorso gennaio e prossimamente sarà disponibile su Neflix. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda!

