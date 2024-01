Durante i Golden Globe 2024 a trionfare come miglior film d’animazione c’è stato Il ragazzo e l’airone, che ha battuto pellicole come Elemental, Spider-Man: Across the Spider-Verse, Super Mario Bros. Il film, Suzume e Wish.

Dopo la vittoria, è arrivato il commento di Toshio Suzuki, produttore e co-fondatore dello Studio Ghibli:

Sono molto felice di apprendere che Il ragazzo e l’airone ha vinto un primo agli storici Golden Globe Awards. È il primo Golden Globe assegnato a un film dello Studio Ghibli ed è una sensazione molto speciale. All’inizio dell’anno, il Giappone è stato colpito da una serie di tragici terremoti e incidenti. Quando sento di persone ancora in attesa di essere salvate nelle aree disastrate, provo soltanto disperazione. In una tale situazione, spero che le bella notizia di vincere un premio possa portare un sorriso sui volti di tutti, anche se per poco. Assieme ai nostri colleghi della distribuzione statunitense, siamo in attesa di ulteriori successi per Il ragazzo e l’airone. Grazie ai Golden Globes per questo onore.

A message from Toshio Suzuki. pic.twitter.com/5DymACfxHo — Studio Ghibli (@GhibliUSA) January 8, 2024

