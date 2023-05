Ray Liotta è morto a maggio dell’anno scorso all’età di 67 anni lasciando una figlia, Karsen, e una compagna che avrebbe dovuto sposare, Jacy Nittolo.

Fino ad oggi le cause effettive di decesso non erano note, ma stando a TMZ e ai documenti ottenuti dalle autorità della Repubblica Dominicana, l’attore è morto per cause naturali e nello specific per un infarto dovuto a insufficienza respiratoria a causa di un versamento pleurico (accumulo di liquido all’interno dei polmoni).

Dai documenti è emerso anche che l’attore soffriva di arteriosclerosi.

Liotta è morto nel sonno nella Repubblica Dominicana dove stava girando Dangerous Waters.

