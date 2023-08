Come noto, è finalmente in arrivo un nuovo trailer di Rebel Moon, il kolossal fantascientifico in due parti diretto dal regista statunitense. Ad annunciarlo è stato il regista Zack Snyder qualche ora fa, che ha mostrato su Twitter un fotogramma dal film spiegando di essere impegnato nei “ritocchi finali”.

Il nuovo trailer debutterà la GamesCom martedì 22 agosto, ma intanto a seguire trovate il nuovo poster che ci mostra i protagonisti della pellicola:

Il kolossal fantascientifico in due parti debutterà su Netflix il 22 dicembre. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

