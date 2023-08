In un’intervista con ScreenRant, il produttore Eric Newman ha parlato della sua amicizia con Zack Snyder e preannunciato grandi cose per Rebel Moon, il kolossal fantascientifico in due parti diretto dal regista statunitense.

Ecco le sue parole:

Zack Snyder e io abbiamo fatto il nostro primo film insieme molti anni fa, L’alba dei morti viventi, che è ancora uno dei momenti più belli della mia carriera. E siamo rimasti amici. Abbiamo parlato a lungo di fare [Rebel Moon] e c’è stato un momento in cui sperava che facesse parte dell‘universo di Star Wars, ma come una specie di storia alla Magnifici sette nello spazio. Il mondo purtroppo [ha sempre] la minaccia del totalitarismo e noi dobbiamo unirci contro di esso, è più attuale di quanto non lo sia mai stato.

Zack aveva appena terminato Army of the Dead per Netflix, e io lavoro per Netflix, ed era logico che lo facessimo insieme. È stato molto divertente, è un film enorme. A volte mi capitava di arrivare sul set e di guardare in lontananza e pensare: “È possibile che [questa cosa] faccia parte del nostro progetto?”. Ed è sempre stato così. È la cosa più grande che abbia mai fatto, è davvero forte. Non vedo l’ora che la gente lo veda, penso che vi piacerà!