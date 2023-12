La prima parte di Rebel Moon, dal titolo Figlia del fuoco, è disponibile su Netflix dal 22 dicembre. Sappiamo già che del kolossal di Zack Snyder è stata realizzata una versione estesa vietata ai minori, al momento priva di una data ufficiale di arrivo sulla piattaforma. In un’intervista con The Hollywood Reporter, uno dei membri del cast, Ed Skrein, ne ha parlato diffusamente, fornendo alcune anticipazioni e raccontando la sua esperienza sul set. Ecco i passaggi più interessanti.

La necessità di entrambe le versioni

Skrein inizia spiegando come le due versioni si rivolgano a due target differenti:

[Il girare due versioni] ha sempre fatto parte della dinamica di strutturare il film in questo modo. Correggetemi se sbaglio, ma non ricordo che nessuno abbia mai fatto una cosa del genere prima d’ora, soprattutto girando due film diversi, una versione PG-13 e una vietata ai minori. Sapendo cosa abbiamo girato per la versione vietata ai minori, Zack e Netflix hanno fatto un lavoro incredibile per metterla insieme. Quindi è sempre stato interessante vedere cosa hanno fatto con questa versione, e sono stato molto soddisfatto. Mi sembra un pezzo forte [la versione PG-13] ma l’ombra della Snyder’s cut incombe. Mio figlio ha 12 anni, è venuto alla prima di Londra e gli è piaciuto molto. Ho portato anche il mio figlioccio, mio nipote e il suo migliore amico, e l’hanno adorato, perché [la versione PG-13] è davvero per quella fascia demografica. Sento che ha il potenziale per essere qualcosa di fondamentale per quella fascia demografica. Ma la versione vietata ai minori, la Snyder Cut, “la versione estesa”, come dovremmo chiamarla, ha il potenziale per essere qualcosa di fondamentale per la generazione adulta.

L’attore anticipa poi che vedremo “qualcosa di nuovo” con la versione vietata ai minori:

Quando guardo qualcosa, voglio semplicemente vedere qualcosa di nuovo. Non ho bisogno di amarlo, non ho bisogno di trovarlo perfetta. Posso vederne i difetti, sia che si tratti di un dipinto, di una canzone o di un film, ma se è nuovo, allora lo finisco e dico: “Wow, è stato fantastico. Mi ha fatto provare qualcosa“. Quindi vedrete qualcosa di dannatamente nuovo in questa versione, e non abbiamo mai visto nulla di simile. Abbiamo visto Lars von Trier spingere il cinema al suo limite. Abbiamo visto Saw e Hostile e tutti questi tipi di film spingere la violenza molto in là per un prodotto commerciale e, naturalmente, abbiamo visto quello che abbiamo fatto con Deadpool. Quel film ha spinto più in là il genere dei supereroi, ma c’era comunque della comicità. Ma [Rebel Moon] non è divertente. Si tratta di imperi incasinati nello spazio e di una natura umana malvagia che si evolve e si dipana a livello intergalattico. È una cosa hard core.

L’esperienza sul set

Durante le riprese, gli attori sapevano già allora per quale versione stavano girando una specifica scena?

No, ma alcune scene si prestavano per natura alla versione vietata. Ci sono alcune scene che non sono presenti nel film e, mentre le stavamo girando, avrei potuto dirvi che non ci sarebbero state. Mi chiedevo: “Come si potrebbe montare questa scena per un bambino di 12 anni?”. Ci sono altre scene in cui questo non ha importanza e non cambia nulla. Ma poi ci sono altre scene, come quella nella camera da letto di Noble. Sono così confuso, perché mi ricordo che era numerata come scena 31. Quando ho girato quella scena, l’ho spinta abbastanza in là in alcune riprese, ma nella versione PG-13 l’hanno tagliata. Quindi, nella versione estesa, sembrerà diversa, ma le riprese sono state tutte uguali, anche se in alcune ho imprecato come uno scaricatore di porto. Zack allora diceva: “Ok, ora facciamone una senza parolacce, così siamo al sicuro per il PG-13”.

Skrein racconta poi di essere stato ingaggiato all’ultimo per la parte di Noble, sostituendo Ruper Friend, e in pochi giorni si è trovato direttamente sul set:. Ecco come è stata la sua esperienza:

È successo tutto molto in fretta. Ho parlato con Zack un giovedì, seduto in questo preciso punto di East London, e la domenica ero a Los Angeles, il lunedì ero dallo studio. Giovedì sono tornato a casa per fare le valigie e ottenere il visto, e una settimana dopo ero di nuovo a Los Angeles. Un paio di giorni dopo ho girato la mia prima scena, che coinvolgeva tutti i ribelli. Erano tutti allineati davanti a me nella scena finale in cui sono tutti legati. È stato un battesimo di fuoco, ma va bene così. È quello che facciamo. È stato eccitante che sia stato così veloce, e io sono molto filosofico su queste cose. Sono sicuro che Rupert avrebbe fatto un lavoro incredibile, e se io non avessi potuto farlo o se il mio visto non avesse funzionato, allora qualcun altro avrebbe fatto un lavoro incredibile. In passato ho sostituito attori e attori hanno sostituito me. Questa è la natura del gioco, e tutto questo per dire che sono molto grato di aver potuto interpretare questa parte. Noble è stato un personaggio incredibile da interpretare, anche se piuttosto tosto.

Vi ricordiamo che la seconda parte di Rebel Moon, La sfregiatrice, arriverà invece il 19 aprile 2024.Tutte le informazioni sul primo film sono nella nostra scheda!

FONTE: THR

