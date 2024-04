Anche se ad ora nessun terzo capitolo è stato previsto o annunciato, il finale decisamente aperto della seconda parte di Rebel Moon di Zack Snyder lascia sicuramente spazio a nuove avventure e storie da raccontare.

Di questa ipotesi ne ha parlato ComicBook.com con lo sceneggiatore, Kurt Johnstad, in particolare in riferimento alla chiusura data al personaggio della Sfregiatrice.

Con quel finale volevamo regolare i conti in sospeso con Noble. Sapevamo di volere una scena straordinaria sulle Dreadnaught. E penso che ci siamo riusciti. Sapevamo anche di volere tracciare una rotta per la principessa. Ora si tratta di capire quale nuova avventura i nostri eroi affronteranno. E di esplorare quel profondo legame tra Cora e la principessa, qualsiasi cosa significhi.

Quindi, se siamo abbastanza fortunati e il film avrà successo, io Zack e Shat abbiamo già pronti alcuni punti chiave della prossima storia, abbiamo già tracciato la traiettoria di una linea temporale nella mitologia e nella storia di questo mondo e sappiamo dove vogliamo arrivare, si tratta solo di aspettare il successo del film. Se saremo così fortunati da avere il via libera per un altro film, un film in due parti o altri dieci film… abbiamo già pronta la nostra storia. Abbiamo una storia per molti altri film, non so quanti.