Ray Fischer e Zack Snyder non erano due estranei prima di Rebel Moon: i due infatti avevano già lavorato insieme per Justice League.

In un’intervista con ComicBook l’attore ha raccontato come il regista lo ha approcciato per il suo nuovo film:

Mi ha chiamato e mi ha detto: “Hey, c’è questa cosa. Vuoi darci un’occhiata?” E io: “Certo. Perché no?” Sono riuscito a vedere alcuni dei disegni sulla lavagna prima che tutto questo diventasse un vero progetto. Penso a quando pensavano ancora che potesse essere una serie TV. Ho visto una di queste lavagne che aveva un sacco di disegni sopra e ho detto: “Cos’è questo?” E lui: “Oh, una piccola cosa sullo spazio a cui sto lavorando.” E se Zack ti dice “una piccola cosa sullo spazio” ci sono buone probabilità che in realtà sia una gigantesca cosa sullo spazio. E be, tre anni dopo siamo qui.

Ray Fischer nel film, su Netflix dal 22 dicembre, interpreta un guerriero di nome Darrian Bloodaxe.

Rebel Moon parte 1 – Figlia del fuoco sarà disponibile su Netflix dal 22 dicembre, mentre non è stato ancora annunciato quando arriverà in edizione estesa. Rebel Moon parte 2 – La sfregiatrice arriverà invece il 19 aprile 2024.

Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Seguici su TikTok!

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate