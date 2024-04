In un’intervista con CB, Kurt Johnstad, sceneggiatore di Rebel Moon, ha confermato l’arrivo nel corso del 2024 delle edizioni estese delle due pellicole dirette da Zack Snyder. Ecco le sue parole:

Le vedrete sicuramente quest’anno. Da quello che mi è stato detto… Non posso darvi una data, so che c’è una data ma non posso dirvi qual è. Ma le vedrete. Quello che mi è stato detto da Zack, e credo che questo possa essere detto, è che sia il primo che il secondo film usciranno lo stesso giorno e alla stessa ora. Quindi, nel 2024, potrete sedervi sul divano e vivere per sei ore un’esperienza di Zack Snyder senza interruzioni.