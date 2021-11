Cominciano a delinearsi i contorni di, il nuovo film che Zack Snyder dirigerà per Netflix sulla base di una sceneggiatura realizzata da lui stesso insieme a con Shay Hatten (sceneggiatore di Army of the Dead) e Kurt Johnstag (che scrisse 300).

Deadline segnala che, dopo settimane e settimane di ricerca, Zack Snyder ha trovato la protagonista del film: si tratta di Sofia Boutella, attrice che ha mosso i suoi primi passi al cinema in StreetDance 2 e che abbiamo poi ritrovato in Kingsman – Secret Service e La Mummia. I dettagli della sua parte non sono ancora noti.

Qualche giorno fa, parlando della sua nuova pellicola, Zack Snyder l’aveva così definita:

Siamo solo all’inizio. È un qualcosa di folle ed enorme, ma molto emozionante e sono super eccitato all’idea di poter presto mostrare qualche artwork e rivelare il cast perché è tutto in fase di formazione.

Sempre riferendosi a Rebel Moon, il filmmaker aveva poi detto che possiamo aspettarci qualcosa di simile al prologo di Man of Steel con la distruzione di Krypton con l’aggiunta di… steroidi!

La storia ha inizio quando una colonia pacifica sul limitare della galassia viene minacciata dagli eserciti di un reggente tiranno di nome Balisarius. Le persone disparate mandano così una giovane donna con un passato misterioso a cercare guerrieri da pianeti vicini per affrontare i loro nemici.

“Questo è il frutto della mia passione per Akira Kurosawa e per Star Wars da giovane” ha commentato tempo fa Snyder. “Rappresenta il mio amore per la fantascienza e le grandi avventure. La speranza è che diventi una gigantesca proprietà intellettuale che possa essere costruita e esplorata“.

Le riprese inizieranno nel 2022.

