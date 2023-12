Anthony Hopkins è uno degli attori che compongono il nutrito cast di Rebel Moon, l’ultimo film di Zack Snyder. Il due volte premio Oscar interpreta Jimmy, un robot reclutato dalla protagonista per combattere.

Intervistato da Screen Rant, Snyder ha svelato che il personaggio di Hopkins sarà più presente nella director’s cut.

Dirò solo che nella director’s cut c’è un po’ più di Jimmy. Penso che Anthony, quando ne abbiamo parlato, sembrava molto interessato all’idea di esplorare l’umanità di un robot. Quando gliel’ho presentato è quello che gli ho detto in sostanza. E lui ha risposto: “Oh, è fantastico! Sì, wow, okay. Di cosa si tratta?”. Penso gli abbia messo in moto gli ingranaggi.