Nel corso di un’intervista con Screenrant per parlare di Rebel Moon parte 2 – La sfregiatrice, Zack Snyder ha parlato delle edizioni estese delle due pellicole che arriveranno su Netflix in estate.

“Voglio essere onesto, l’accordo che ho stretto con Netflix è stato la parte migliore. Sono dei collaboratori incredibili e mi hanno dato le risorse per ultimare le edizioni estese alle mie precise condizioni. Non ci sono problemi di durata. Non ci sono problemi di violenza” ha spiegato il regista. “È un sogno per ogni regista avere completamente carta bianca. […] L’aspetto di cui vado più fiero è il fatto che ad agosto vi attenda questo spasso assurdo e folle che per alcuni sarà come prendere due piccioni con una fava“.

Ha poi aggiunto.

I collaboratori di Netflix sono stati incredibili anche per le realizzazione delle versioni PG-13, quindi con le proiezioni di prova, con i suggerimenti e con tutte le solite discussioni che si tengono per portare film come questo a poter essere visti da un grande pubblico.

L’ultima fatica del regista, Rebel Moon parte 1 – Figlia del fuoco, è disponibile su Netflix dal 22 dicembre, mentre in estate arriverà in edizione estesa. Rebel Moon parte 2 – La sfregiatrice arriverà invece il 19 aprile 2024.

