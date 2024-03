La promozione di Rebel Moon parte 2 – La sfregiatrice è partita e così Zack Snyder ha iniziato a rilasciare un mucchio di interviste alla stampa.

Nel corso di una chiacchierata con SFX magazine, Snyder ha ad esempio spiegato che voleva distribuire le due parti di Rebel Moon a distanza più ravvicinata di quanto previsto da Netflix:

Alla fine il colosso dello streaming ha deciso di mettere circa quattro mesi di distanza tra una parte e l’altra, definite dal regista e da sua moglie assolutamente “complementari“.

Snyder ha poi parlato delle ambizioni per il futuro:

Se dovessimo avere il via libera e girare altri film, già conosceremmo il traguardo. Il fatto di saperlo ci permette di assicurarci che altre storie [di altri scrittori e sceneggiatori di progetti aggiuntivi, come i fumetti] restino coerenti. […] In un mondo ideale, la storia da raccontare sarebbe decisamente più lunga in questo universo gigante, poi sarei felice di passare il testimone a qualcun altro. Ma so quello che voglio fare.