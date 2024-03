Durante un’intervista con Empire, Zack Snyder ha parlato dell’accoglienza riservata a Rebel Moon parte 1 – Figlia del fuoco, in attesa non solo di Rebel Moon parte 2 – La sfregiatrice, ma anche delle corrispettive edizioni estese.

“Non so proprio come ribattere” ha spiegato il regista. “Per qualche motivo, le reazioni ai miei film sono molto polarizzate, è sempre stato così. Non trovo che nel film ci sia del materiale che possa scatenare risposte così intense“.

Snyder ha poi ribadito che in estate uscirà l’edizione estesa del film che avrà “violenza, materiale vietato ai minori, nudità e cose folli“.

“Le edizioni estese [di Rebel Moon parte 1 e 2] sono pazzesche. Sarà interessante vedere quello che [i critici] diranno. Parliamo di creature diverse“.

L’ultima fatica del regista, Rebel Moon parte 1 – Figlia del fuoco, è disponibile su Netflix dal 22 dicembre, mentre in estate arriverà in edizione estesa. Rebel Moon parte 2 – La sfregiatrice arriverà invece il 19 aprile 2024.

