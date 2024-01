Entertainment Weekly di recente ha incontrato Zack Snyder per discutere del futuro di Rebel Moon e durante la conversazione si è parlato di un possibile prequel.

La storia, ha spiegato il regista, sarebbe incentrata su Balisarius, personaggio interpretato da Fra Fee (Hawkeye), ed ecco perché ha avuto l’esigenza di invecchiarlo nei due film usando del trucco:

Non è stato confermato, ma speravo che se avessimo realizzato uno spin-off, magari una serie tv, sui primi anni di Balisarius, avrei voluto un attore giovane per quella parte, perciò in questi film lo abbiamo invecchiato. Non sto dicendo che si farà o che ci sono state discussioni, ma lo trovo un personaggio così ricco e interessante, e [Fra Fee] è un attore fantastico, ci sarebbe un grandissimo potenziale. Se la storia dovesse continuare oltre i due film che abbiamo realizzato, il suo ruolo sarebbe molto più grande, come potete immaginare.