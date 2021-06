Quasi tre settimane fa vi abbiamo dato la notizia cheha lasciato il set dia riprese in corso: all’epoca, Netflix aveva affermato ufficialmene che l’attore aveva abbandonato la produzione del film per “motivi famigliari”. Tuttavia, un nuovo report (fermamente contestato dal team di Boyega) lascia intendere retroscena ben più caotici.

L’Hollywood Reporter cita infatti varie fonti secondo cui l’attore avrebbe lasciato la produzione senza avvertire nessuno: addirittura, sembra che i filmmaker se ne siano resi conto solo dopo aver verificato che se n’era andato dall’albergo in cui era ospitato per le riprese, facendo checkout. Le stesse fonti affermano che non vi fossero motivi evidenti per questo addio repentino, ma altre persone “informate sui fatti” sostengono che in realtà nelle prime settimane di riprese fossero emerse numerose problematiche, sia logistiche (di accomodamento) che con la sceneggiatura. Apparentemente i dirigenti di Netflix avrebbero cercato di persuadere Boyega a tornare sui suoi passi, senza avere successo. Ecco quindi che l’intera troupe è stata liberata dagli impegni verso il film e la produzione è stata sospesa. Sappiamo però che non sarà la parola fine: è in corso un nuovo casting, e le riprese dovrebbero ripartire all’inizio del 2022. Si tratta dell’ennesimo rinvio per la pellicola, che porta un budget di circa 25 milioni di dollari e che aveva già subito un anno di rallentamenti a causa del lockdown.

Femi Oguns, agente dell’attore di Star Wars, ha smentito categoricamente le ricostruzioni dell’Hollywood Reporter in un’email: “Posso categoricamente affermare che si tratta di indiscrezioni false. John purtroppo ha lasciato per motivi famigliari, si tratta di argomenti che non devono interessare a nessuno tranne che a lui. John e Netflix hanno uno splendido rapporto che continuerà a crescere negli anni, sia nella recitazione che con la sua casa di produzione UpperRoom”. Il regista Jeremy Saulnier, invece, non ha voluto commentare l’accaduto.

Va detto che quanto accaduto è praticamente senza precedenti recenti: non capita quasi mai che un attore lasci una produzione nel bel mezzo delle riprese, anche per via di costosissime penali. L’addio di John Boyega, secondo l’Hollywood Reporter, potrebbe precludere alla produzione la possibilità di chiedere dei rimborsi alle assicurazioni a causa del rinvio dell’anno scorso dovuto al Covid. Tuttavia, il sito sostiene che Netflix non sarebbe intenzionata a fare causaall’attore.

Vi terremo aggiornati!