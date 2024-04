Nel libro autobiografico Rebel Rising, in cui ha parlato del rapporto con Sacha Baron Cohen, Rebel Wilson ha parlato anche dei compensi percepiti a Hollywood.

Wilson ha spiegato che per Le amiche della sposa, il film con Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne e Melissa McCarthy, il suo compenso era stato di soli 3500 dollari. Soldi impiegati per pagare le spese dopo l’ingresso nella Screen Actors Guild. A dispetto del cachet molto basso, l’attrice ha spiegato che “non mi importa, quell’esperienza è stata tutto per me“.

Dopo la sua parte nel film ha ottenuto numerose proposte, riuscendo a ottenere ben sei nuovi ruoli, tra cui uno in Voices (Pitch Perfect). Per il film con Anna Kendrick, l’attrice ha svelato di esser stata “pagata il minimo previsto dal sindacato della SAG” ovvero 65.000 dollari. La pellicola si è rivelata un grande successo, dando il via a due sequel, nel 2015 e nel 2017.

Per l’ultimo film Wilson ha ricevuto un cachet milionario, ma per arrivare a questo traguardo ha dovuto combattere.

“Alla fine delle riprese di Pitch 2, i produttori dissero alle ragazze più grandi come me, Anna Camp, Anna Kendrick e Brittany Snow, che non saremmo tornate nel terzo film” ha raccontato. “Ci avrebbero sostituite con un cast più giovane guidato da Hailee Steinfeld, presentata nel secondo film“.

L’attrice ha confessato che quella era stata “una cosa cattiva e non necessaria da dire a delle ragazze che stavano lavorando sodo” e che aveva addirittura dovuto girare una scena in cui le ragazze più adulte passavano il testimone al personaggio di Steinfeld.

“Adoro Hailee, non fraintendetemi, è un’interprete stellare, ma era arrivata solamente nel secondo film e non faceva parte del DNA della saga” ha aggiunto. Grazie alle sue qualifiche da avvocata, Wilson suggerì allora di condurre dei sondaggi tra gli spettatori e scoprì che il suo personaggio era tra i favoriti del pubblico.

“Alla fine credo di esser diventata l’attrice più pagata di Pitch 3” ha scritto, svelando di aver percepito ben arrivando a ben 10 milioni di dollari.

