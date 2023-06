Parlando con con Collider Gal Gadot ha fornito un piccolo aggiornamento sull’annunciato sequel di Red Notice, action movie targato Netflix in cui divideva lo schermo insieme a Dwayne Johnson e Ryan Reynolds.

L’attrice ha rivelato di aver letto la seconda bozza della sceneggiatura:

Ne stiamo discutendo tutti. Non so se posso dire qualcosa! Ho già letto la seconda sceneggiatura ed è… whoo! Ne siamo tutti molto entusiasti!

Del film sono già stati annunciati due sequel.

Tra i produttori del progetto troviamo Beau Flynn della Flynn Picture Co. e Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia per la Seven Bucks Productions.

Quanto attendete il sequel del film Netflix con Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot – Red Notice? Ditecelo nei commenti!

