Prossimamente rivedremonei panni di Lady Sif in Thor Love and Thunder. Ma l’attrice sta lavorando anche all’adattamento di

La protagonista del nuovo adattamento cinematografico, da anni in sviluppo presso la Millennium Films sarà Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp), come già annunciato.

Ma la Alexander nelle scorse ore ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui la vediamo alle prese con una “lettura leggera” su un volo. La lettura in questione è la sceneggiatura del film sopracitato.

Questo non conferma che l’attrice sia stata scelta per far parte del cast di Red Sonja. Tuttavia potrebbe essere un buon indizio riguardante un suo ingaggio.

Ecco l’immagine della storia:

È dal 2008 che la Millennium cerca di portare Red Sonja sullo schermo (dopo il celebre film con Brigitte Nielsen e Arnold Schwarzenegger uscito nel 1985). All’epoca doveva essere diretto da Douglas Aarniokoski, con Robert Rodriguez alla produzione e Rose McGowan come protagonista. Nel 2011 Megan Fox era in lizza per la parte, poi toccò a Simon West interessarsi alla regia, con Amber Heard come protagonista. Nel 2015 Christopher Cosmos ha riscritto la sceneggiatura, nel 2018 Singer è stato annunciato come regista e poco dopo è stato sostituito da Jill Soloway, creatrice di Transparent.

Mark Canton e Courtney Solomon produrranno il lungometraggio insieme a Christa Campbell e a Lati Grobman della Campbell Grobman Films. Adrea Sperling, Yariv Lerner, Jeffrey Greenstein, Younger, Les Weldon, Joe Gatta e Tanner Mobley saranno invece i produttori escutivi.

FONTE: Instagram, ComicBook.com