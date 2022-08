Reese Witherspoon spiega perché Top Gun: Maverick ha ispirato La rivincita delle bionde 3

Durante una chiacchierata con USA Today, Reese Witherspoon ha aggiornato sulla lavorazione di La rivincita delle bionde 3, da un po’ di mesi entrato da un po’ in fase di stallo.

La pellicola sarebbe dovuta uscire quest’anno, ma in realtà la sceneggiatura non è ancora ultimata. Durante l’intervista, l’attrice ha spiegato che Top Gun: Maverick con Tom Cruise ha ispirato il terzo film in questione:

Sto ancora sperando che La rivincita delle bionde 3 prenda la giusta forma. La vedo un po’ come Top Gun: Maverick, per cui hanno aspettato molto tempo per realizzare un altro film. Ho adorato tutta la parte di nostalgia che hanno inserito, perciò è stata una grande fonte di ispirazione per quello che intendiamo fare con Elle Woods; vogliamo assicurarci che ci siano tutti i punti di riferimento della sua storia e che hanno colpito gli spettatori all’epoca.

Ha poi aggiunto: