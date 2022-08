Il regista di John Wick ha parlato con Kevin Feige per dirigere un film Marvel: “Volevo dirigere Blade”

In una recente intervista con CB, Chad Stahelski – regista di John Wick – ha svelato di aver parlato con Kevin Feige a proposito di un possibile progetto da dirigere per l’Universo Marvel.

Come spiegato dal regista:

La Marvel ha avuto un profondo impatto sulla mia carriera, devo loro molto. Kevin [Feige] è fantastico e ho lavorato con lui molte volte a riprese di seconda unità. Dopo John Wick 3 è stato così gentile da ritagliarsi un po’ di tempo per fare due chiacchiere. Per certi versi è stato un forte mentore, anche se per breve tempo. Ho parlato con lui poche volte, ma mi ha segnato e ha segnato anche la mia mentalità.

Ha poi proseguito:

In realtà mi ha chiesto: “Cos’è che potremmo fare?“, io gli ho detto: “Guarda, non voglio mentirti, non so se sono adatto alle dinamiche da studio, ma Blade sarebbe il progetto per me più interessante“.

Il film, come noto, è stato assegnato a Bassam Tariq, così Stahelski ha aggiunto: