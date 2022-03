A un certo punto avrei detto Superman, ma quando ci sono così tante aspettative diverse e fan sfegatati, finisci per deludere qualcuno con qualunque cosa tu faccia. Assistere a come hanno reagito le persone a [Star Wars]: Gli ultimi Jedi mi induce a tenermi alla larga da certe cose. Shazam! è stato perfetto perché non c’erano stati altrettanti adattamenti prima. Ci sono comunque persone che credono sia stato realizzato male, ma è stato di un livello gestibile.

Durante un botta e risposta su Instagram , il regista diha risposto ad alcune delle domande dei fan. Rispondendo a un quesito relativo alla possibilità di dirigere un film dio un sequel di, David F. Sandberg ha risposto:

Ha poi parlato della decisione della Warner Bros. di far slittare Aquaman 2 al 2023 e anticipare Shazam! 2 a dicembre, ponendolo in conflitto diretto con il sequel di Avatar:

Sono davvero felice che esca quest’anno, sarebbe stato seccante finirlo e aspettare fino alla prossima estate. Di sicuro non mi aspetto che apra al primo posto battendo Avatar, ma va bene coì. LEGGI – La Warner Bros. sposta le date di uscita dei prossimi film DC, Shazam 2 anticipato

Nel cast di Shazam 2! Fury of the God troviamo Zachary Levi, Asher Angel, Faithe Herman, Jack Dylan Grazer, Meagan Good, Adam Brody e Djimon Hounsou. Helen Mirren è stata scelta per interpretare l’antagonista Hespera, figlia di Atlas, assieme a Lucy Liu.

Vi ricordiamo che la pellicola doveva uscire il 2 giugno 2023, ma di recente è stata anticipata al 16 dicembre 2022.

