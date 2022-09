Il regista di The Forgiven incolpa i film Marvel per le recensioni negative: “Hanno infantilizzato il pubblico”

Il regista di The Forgiven John Michael McDonagh ha lanciato una frecciatina ai film Marvel durante un’intervista con il Guardian per la promozione del suo ultimo film con Ralph Fiennes e Jessica Chastain.

Quando gli è stato chiesto perché il suo film non sia stato accolto molto bene dalla critica, il regista ha suggerito che la colpa sia dei film di supereroi. “Non è che la Marvel ha infantilizzato il pubblico?” si è chiesto il regista prima di aggiungere anche lui guarda i film Marvel, naturalmente, “quando sono ubriaco su un aereo su un piccolo schermo, per dare loro il livello di attenzione che meritano“.

Secondo il regista, i giornalisti (e gli spettatori) si aspettano che i personaggi dei film si comportino esattamente come i supereroi:

Una volta che presenti un personaggio che dice cose odiose, sembra che non possano esserci cambi di rotta. Altrimenti i critici americani – e forse il pubblico – finiscono per confondersi. Vogliono un viaggio liscio come l’olio. Nella vita reale cambiamo idea ogni giorno.