Il calendario delle uscite cinematografiche di questo primo semestre dell’anno continua a subire piccoli aggiustamenti: l’ultimo in ordine di tempo riguarda Il Regno del Pianeta delle Scimmie, che è stato anticipato di due settimane.

Il blockbuster non uscirà più il 24 maggio, ma il 10 maggio. Si allontana quindi dal ricco weekend festivo del Memorial Day, durante il quale si sarebbe scontrato con Furiosa: Mad Max Saga e il film di Garfield.

La nuova data cade una settimana dopo l’uscita dell’action movie The Fall Guy, e in contemporanea con l’uscita di My Ex Friends Wedding e Horrorscope. La pellicola avrà anche una distribuzione nelle sale IMAX proprio durante le prime due settimane, per cedere poi il posto a Furiosa.

Trovate tutte le informazioni su Il Regno del Pianeta delle Scimmie nella scheda.

