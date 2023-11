L’uscita del primo, epico trailer de Il Regno del Pianeta delle Scimmie ha destato molto interesse ed entusiasmo nei fan della saga. Il film di Wes Ball, però, è ancora avvolto nel mistero, e non è ancora chiarissimo quando sarà ambientato: se in un primo momento sembrava infatti che il protagonista potesse essere Cornelius, il figlio di Cesare visto quando era ancora un bambino in The War – Il Pianeta delle Scimmie. Ma la trama ufficiale diffusa spiega che l’ambientazione sarà molto più avanti nel tempo:

Il regista Wes Ball dà nuova vita all’epico franchise ambientato diverse generazioni dopo il regno di Cesare, in cui le scimmie sono la specie dominante che vive in armonia e gli umani sono costretti a vivere nell’ombra. Mentre un nuovo tirannico leader delle scimmie costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende uno straziante viaggio che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che conosceva sul passato e a fare scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli umani.

Le foto ufficiali pubblicate assieme al trailer, poi, svelano i nomi di alcuni personaggi:

Noa : è il protagonista interpretato da Owen Teague

: è il protagonista interpretato da Owen Teague Raka : è il saggio orango interpretato da Peter Macon

: è il saggio orango interpretato da Peter Macon Mae : è l’umana interpretata da Freya Allen

: è l’umana interpretata da Freya Allen Proximus Caesar: è il leader armato interpretato da Kevin Durand

Ecco le foto:

Noa (voiced by Owen Teague)

Raka (voiced by Peter Macon)

Noa (voiced by Owen Teague)

Noa (voiced by Owen Teague)

Noa (voiced by Owen Teague)

Freya Allen as Mae

(L-R): Noa (voiced by Owen Teague) and Raka (voiced by Peter Macon)

A scene still from 20th Century Studios' KINGDOM OF THE PLANET OF THE APES.

Proximus Caesar (voiced by Kevin Durand)

