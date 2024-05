Kevin Durand interpreta l’antagonista “Proximus” in Il regno del pianeta delle scimmie, il film di Wes Ball da mercoledì nei cinema italiani.

L’attore ha parlato del suo personaggio durante un’intervista per il podcast Inside Total Film e ha parlato di come per Proximus si sia ispirato, tra gli altri, a Elon Musk.

“È fantastico! Mi paragonano a Elon Musk anche con una faccia da bonobo” ha commentato l’attore. “Mi citano Elon Musk continuamente, è così buffo. Quando le persone mi guardano capiscono che non stanno incontrando un attore che apprezzano, ma qualcosa di più grande. Il fatto che [ricordi Elon Musk] anche quando sono una scimmia è fantastico!“.

Ha poi aggiunto:

[Per Proximus] mi sono ispirato agli oratori più carismatici… ho osservato [il life coach] Tony Robbins, Elon [Musk], Arnold Schwarzenegger durante i suoi discorsi politici. Tutti questi esseri umani che hanno così tanto potere e carisma.

L’attore ha poi parlato con Comicbook di come Proximus non faccia che travisare le idee di Cesare. La versione distorta delle sue convinzioni, ha spiegato, “non significa necessariamente che io stia mentendo. È un po’ come l’interpretazione della Bibbia, ce ne sono così tante. Dopo 300 anni, quello che pensa è che queste parole ci porteranno nel futuro ed è questo che ci aiuterà a evolverci“.

