Durante Il regno del pianeta delle scimmie, il film di Wes Ball ora nelle sale italiane, assistiamo alla presunta dipartita di due personaggi.

Il primo è Raka, che si sacrifica per salvare Mae, anche se non siamo certi del suo destino. Il secondo è Proximus, che cade a strapiombo in mare dopo esser stato attaccato dalle aquile proprio nelle scene finali.

Durante un’intervista con Comicbook, il supervisore degli effetti visivi Erik Winquist è stato interrogato a proposito di queste morti. Parlando di Raka si è limitato a dire che la squadra di effetti visivi ha adorato lavorare al personaggio, mentre nel caso di Proximus ha lasciato intendere che l’antagonista potrebbe essere sopravvissuto.

“La morte di Proximus è un finale così soddisfacente per questo cattivo” ha commentato. “Siete rimasti in sala fino alla fine?“.

Il quesito di Winquist è relativo al fatto che dopo la fine dei titoli di coda, nonostante non sia presente alcuna scena, si sente il verso di una scimmia, che sembra quasi una risata. Possibile, quindi, che Proximus sia ancora vivo?

Il regno del pianeta delle scimmie è al cinema in Italia dall’8 maggio. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

