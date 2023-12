Durante un’intervista con Entertainment Weekly, Wes Ball ha parlato di Il regno del pianeta delle scimmie e nello specifico di Proximus, che sarà l’antagonista della storia.

Stando al regista il personaggio avrà un “potere magico”, come potete leggere a seguire:

La cosa interessante di Proximus è che, con un po’ di aiuto, ha riscoperto l’elettricità. Per le scimmie che si sono dimenticate di queste cose è come un potere magico, perciò lo stanno sperimentando. Non credo si possa definire [Proximus] un cattivo, ma più un avversario. Gli spettatori possono capirlo, possono immedesimarsi in lui. È un personaggio interessante che non si limita ad arricciarsi i baffi.